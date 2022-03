WTA Indian Wells - Elise Mertens écarte facilement Marta Kostyuk et file au 3e tour

Elise Mertens (WTA 23/N.20) n'a pas manqué son entrée en lice au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Samedi dans le désert californien, la N.1 belge s'est imposée en deux petits sets - 6-2, 6-1 - et 68 minutes de jeu contre l'Ukrainienne Marta Kostuyk, 19 ans et 54e mondiale.La Limbourgeoise a été menée 0-2 dans le premier set mais a ensuite remporté douze des treize jeux suivants contre la tombeuse de Maryna Zanevska (WTA 68) au premier tour. Au 3e tour, Mertens, 26 ans, défiera l'Australienne de 28 ans Daria Saville (WTA 409), issue des qualifications, ou la Tunisienne Ons Jabeur, 27 ans et 10e joueuse du monde. Dans la foulée sur le court N.9, Alison Van Uytvanck (WTA 58) rencontrera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20/N.17). (Belga)