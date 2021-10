WTA Indian Wells - Elise Mertens éliminée dès le second tour par l'Italienne Jasmine Paolini

Elise Mertens n'est pas parvenue à franchir l'obstacle formé par l'Italienne Jasmine Paolini vendredi au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, disputé sur surface dure et doté de 8.761.725 dollars.La Limbourgeoise de 25 ans, 18e mondial, s'est inclinée en trois manches 6-3, 3-6 et 4-6, contre l'Italienne qui avait battu mercredi au premier tour la Japonaise Mai Hontama (WTA 161) 6-0, 3-6, 6-2. La N.1 belge, qui était dispensée de premier tour grâce à son statut de 14e tête de série en Californie, a été battue en 2h49. Jasmine Paolini sera opposée pour une place en huitièmes de finale à la lauréate de la rencontre entre les Américaines Sloane Stephens (WTA 73) et Jessica Pegula (WTA 24/N.19). Elise Mertens joue aussi le double à Indian Wells. Elle forme avec Su-Wei Hsieh la paire 2e tête de série du tournoi. Le duo belgo-taïwanais débutera son tournoi vendredi soir (pas avant 03h00 belge samedi) contre la paire formée de l'Américaine Amanda Anisimova et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska. En cas de victoire, le duo américano-polonais Mattek-Sands/Iga Swiatek sera leur adversaire pour une place en quarts de finale. Kirsten Flipkens joue le double avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. Vendredi, au premier tour, elle sera opposée à la Japonaise Makoto Ninomiya et l'Américaine Sabrina Santamaria. (Belga)