WTA Indian Wells - Kirsten Flipkens éliminée au deuxième tour des qualifications

Kirsten Flipkens s'est inclinée au deuxième et dernier tour des qualifications pour le tournoi de tennis Masters 1000 d'Indian Wells, une épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, qui débute mercredi.Mardi au deuxième et dernier tour des qualifications, Kirsten Flipkens, 36 ans, 333e au classement WTA, s'est inclinée face à l'Américaine de 20 ans Caty McNally (WTA 172) en 3 sets (5-7, 6-3, 4-6), et 2 heures 19 minutes de jeu. A moins d'être repêchée comme 'lucky loser', Kirsten Flipkens ne rejoindra pas dans le tableau final de ce tournoi californien Elise Mertens (WTA 23), Alison Van Uytvanck (WTA 58) et Maryna Zanevska (WTA 68). La numéro 1 belge y est exemptée du premier tour et pourrait retrouver Maryna Zanevska au deuxième tour, à condition que celle-ci ne vienne à bout au premier tour de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 54). Alison Van Uyvtanck affrontera en entrée une joueuse issue des qualifications. (Belga)