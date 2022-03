WTA Indian Wells - Kirsten Flipkens éliminée en double au second tour

Kirsten Flipkens (WTA 122 en double) et sa partenaire indienne Sania Mirza (WTA 49 en double) ont été battue par la paire formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 9 en double) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 21 en double), qui forment la paire tête de série N.5, au second tour du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, samedi, en Californie.Le duo Flipkens-Mirza s'est incliné face à leurs adversaires en 1h31 de match sur le score de 4-6, 6-4, 3-10. Au tour suivant, la paire Dabrowski-Olmos affrontera la paire gagnante du duel entre les Japonaises Eri Hozumi (WTA 48 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 32 en double) et les Roumaines Irina-Camelia Begu (WTA 52 en double) et Monica Niculescu (WTA 46 en double). (Belga)