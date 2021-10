WTA Indian Wells - L'Italienne Jasmine Paolini, 63e mondiale, premier adversaire d'Elise Mertens

L'Italienne Jasmine Paolini, 63e mondiale, 25 ans, sera l'adversaire d'Elise Mertens au premier tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells, disputé sur surface dure et doté de 8.761.725 dollars.Mercredi en effet, Paolini a battu au premier tour la Japonaise la Japonaise Mai Hontama (WTA 161) 6-0, 3-6, 6-2 et affrontera au second la numéro 1 belge contre qui elle a perdu ses deux confrontations sur le circuit (à Prague l'an dernier et en Fed Cup en 2018). Elise Mertens, 25 ans, 18e mondiale, est quatorzième tête de série en Californie. Elle a été rejointe par Kirsten Flipkens dans le tableau final. Flipkens, 132e joueuse mondiale, jouera elle au premier tour contre la Française Caroline Garcia, 27 ans, 59e mondiale, que la Campinoise a rencontré sur le circuit à trois reprises (2-1 pour la Lyonnaise). Mais leur dernier duel remonte à 2016. Bénéficiaire d'une invitation, Kim Clijsters (WTA 1476), 38 ans, affrontera de son côté en entrée la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53), 25 ans, qu'elle n'a encore jamais rencontrée sur le circuit. Elle jouera jeudi tout comme Kirsten Flipkens. Dans le tableau final du double, Kirsten Flipkens est engagée avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo alors qu'Elise Mertens y fait la paire avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Elle forme la 2e paire tête de série du tournoi. Chez les messieurs à Indian Wells, s'il n'y a pas de Belges dans le tableau final du simple, Sander Gillé et Joran Vliegen sont associés pour le double en Californie. (Belga)