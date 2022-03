WTA Indian Wells - La paire Flipkens-Mirza se qualifie pour le second tour

Kirsten Flipkens (WTA 122 en double) et sa partenaire indienne Sania Mirza (WTA 49 en double) ont défait la paire formée tête de série par la Japonaise Shuko Aoyama (WTA 4 en double) et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 44 en double) au premier tour du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, jeudi, en Californie.Le duo Flipkens-Mirza est venu à bout de leurs adversaires en 1h19 de match sur le score de 6-3, 3-6, 10-7. Au tour suivant, elles affronteront la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 9 en double) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 21 en double), qui forment la paire tête de série N.5, victorieuse 6-3, 6-2 de la Slovaque Tereza Mihalikova (WTA 89 en double) et Kveta Peschke (WTA 58 en double). Mercredi, Elise Mertens, troisième joueuse mondiale en double, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 6 en double) ont été éliminées dès le premier tour face au duo japonais formé par Eri Hozumi (WTA 48 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 32 en double). (Belga)

