WTA Istanbul - Greet Minnen éliminée en trois sets par Jil Teichmann au 1er tour

Greet Minnen a été éliminée mardi au premier tour du tournoi WTA 250 d'Istanbul, joué sur terre battue et d'une dotation de 239.477 dollarsLa N.4 belge, qui occupe la 78e place mondiale, a été battue 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 en 2 heures et 28 minutes par la gauchère suisse Jil Teichmann, 37e au classement WTA et 5e tête de série en Turquie. Il s'agissait d'une première rencontre entre les deux jeunes femmes de 24 ans. Leur duel programmé à Porto en 2018 n'avait pu avoir lieu, Minnen ayant déclaré forfait. En huitièmes de finale (2e tour), Jil Teichmann rencontrera la lauréate du match qui opposera la qualifiée autrichienne Julia Grabher (WTA 194), qui a écarté la Turque Pemra Ozgen (WTA 320) 7-5, 6-2. Greet Minnen (WTA 66 en double) joue aussi le double, associée à la Slovaque Tereza Mihalikova (WTA 94). Elles rencontreront au premier tour la paire composée de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 137) et de la Russe Anastasia Potapova (WTA 122) Trois autres Belges sont présentes à Istanbul : Elise Mertens (WTA 23/3 en double) et Alison Van Uytvanck (WTA 59/72 en double), qui joueront le simple et le double (séparément) et Kimberley Zimmermann (WTA 75 en double) engagée en double. Ysaline Bonaventure (WTA 198) a chuté d'entrée dimanche dans le tournoi de qualification. (Belga)