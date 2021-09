WTA Karlsruhe: Maryna Zanevska dans le dernier carré

Maryna Zanevska s'est imposée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Karlsruhe, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, vendredi dans le sud-ouest de l'Allemagne.La Belge, 113e mondiale et tête de série N.6, a battu en trois sets et 1h57 de jeu la Hongroise de 24 ans Anna Bondar (WTA 199). Menée d'un set (1-6), la native d'Odessa a inversé la tendance et a validé son ticket pour les demies après avoir dominé les deuxième et troisième manches (6-4, 6-4). Elle défiera, pour une place en finale, l'Italienne Martina Trevisan (WTA 106/N.4) ou la Hongroise Dalma Galfi (WTA 152). Zanevska, 28 ans, a remporté cet été sur l'ocre de Gdynia, en Pologne, son premier rendez-vous WTA. Battue au 2e tour des qualifications de l'US Open, elle a mis le cap sur l'Europe pour disputer ce tournoi WTA 125, l'antichambre du circuit principal. Plus tard dans la journée, Kimberley Zimmermann, associée à l'Allemande Vivian Heisen avec qui elle forme la 2e tête de série du double, affrontera l'Égyptienne Mayar Sherif et la Polonaise Latarzyna Piter (N.3) pour une place en finale. (Belga)