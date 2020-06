WTA - Kim Clijsters déménage avec sa famille aux Etats-Unis

La championne de tennis Kim Clijsters, qui tente un retour au plus niveau cette année à 37 ans, va partir s'installer samedi aux Etats-Unis, le pays de son mari, l'ancien joueur et aujourd'hui coach de basket, Brian Lynch, annonce Het Belang van Limburg.Elle y restera, avec son mari et leurs trois enfants, en vue de la reprise de la saison WTA. Selon le quotidien limbourgeois, ce départ dans le New Jersey où la famille possédait une maison, près de New York, pourrait être définitif, Brian Lynch serait sur le point de trouver du travail dans le club NBA des Brooklyn Nets. Selon des sources proches la famille, qui vivait jusqu'ici à Bree, ce départ ne serait dans un premier temps que de deux ans. (Belga)