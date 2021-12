WTA Limoges - Greet Minnen rejoint les quarts de finale en simple

Greet Minnen s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Limoges, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, jeudi en France.Tête de série numéro 4, Greet Minnen, 24 ans, 77e joueuse du monde, a battu au 2e tour la Suissesse de 31 ans Stefanie Vogele (WTA 148) en deux sets: 6-4, 6-2. Le match a duré 1 heure et 11 minutes. La numéro 3 belge jouera pour une place en demi-finale soit contre la Russe Varvara Gracheva (N.5), 21 ans, 79e mondiale, soit contre l'Espagnole Cristina Bucsa, 23 ans, 161e au classement WTA. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck, 27 ans, 68e mondiale, s'était qualifiée pour le top 8 aussi où elle rencontrera la Française Kirstina Mladenovic (N.7), 28 ans, 99e mondiale. En trois confrontations sur le circuit, la Belge n'a jamais perdu (ni un set) contre la Française s'imposant en 2014 (en qualifications à Wuhan), en 2015 (à Roland Garros) et surtout l'an dernier à St-Petersbourg: 6-4, 6-1. En double, associée à la Serbe Nina Stojanovic avec qui elle composait la 2e tête de série, Greet Minnen a été par contre battue par la Française Elixane Lechemia et la Taïwanaise Yu-Chieh Hsieh 3-6, 7-5 et 10/4 lors de son entrée en lice mercredi en quarts de finale. (Belga)