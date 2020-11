WTA Linz - Elise Mertens en finale à Linz: "Très heureuse car c'est le dernier tournoi de l'année"

Elise Mertens (WTA 21) était très heureuse de s'être qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA indoor de Linz, le dernier de l'année 2020. La Limbourgeoise, 24 ans, tête de série n°2 du tableau, a une nouvelle fois dû batailler pour venir à bout de la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 33), 25 ans. Malgré 11 doubles fautes, elle s'est imposée 2-6, 6-1, 7-5 et retrouvera ce dimanche pour le titre la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11), 22 ans, sa partenaire de double, tête de série n°1."Ce fut un match très difficile", a-t-elle confié à l'issue de sa victoire. "Alexandrova servait incroyablement dans le premier set et c'était compliqué de prendre l'ascendant dans l'échange. Il fallait donc que j'adapte ma tactique. J'ai dès lors essayé de plus varier mes coups, alternant des balles plus hautes, des slices, car elle frappe très fort. Et cela a bien fonctionné. Je ne me suis pas frustrée lorsqu'elle est revenue de 5-3 à 5-5 dans le troisième set. Je savais qu'elle pouvait sortir des coups fabuleux, mais aussi commettre de grosses fautes. Je suis restée calme et je me suis accrochée sur chaque point." Il s'agira de la deuxième finale de l'année pour Elise Mertens, après celle perdue à Prague, à la mi-août contre Simona Halep (WTA 2) et la huitième de sa carrière. La native de Louvain tentera d'y décrocher un sixième titre au détriment d'Aryna Sabalenka, qui l'a battue lors de leur dernière confrontation, à Dubai, en février, 6-4, 6-3. "Je suis évidemment très heureuse, d'autant qu'il s'agit du dernier tournoi de l'année. J'avais à cœur de terminer cette saison sur une bonne note. Je passe beaucoup de temps avec Aryna et je sais évidemment comment elle joue. Tout comme elle sait comment moi je joue", a-t-elle souri. "Je sais que ce sera un match très difficile. Elle est en pleine forme. Elle reste sur une victoire au tournoi d'Ostrava, où elle a battu Azarenka en finale. Mais bon, en tennis, tout est toujours possible. Et je vais y mettre toute l'énergie qu'il me reste." (Belga)