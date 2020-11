WTA Linz - Elise Mertens rejoint les huitièmes de finale

Elise Mertens, 21e joueuse mondiale et 2e tête de série, a franchi avec succès le 1er tour du tournoi WTA International de Linz, épreuve en salle sur surface dure dotée de 202.250 dollars, mercredi en Autriche. Face à elle, l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 163e mondiale et qui est passée par les qualifications, a bien résisté remportant le premier set avant de perdre les deux suivants : 2-6, 6-1 et 6-2. La rencontre a duré 2h05.Elise Mertens, 24 ans, rencontrera au 2e tour (huitièmes de finale) Vera Zvonareva, 36 ans, ancienne N.9 mondiale, qui est revenue sur le circuit après avoir donné naissance à sa fille Evelina en 2016. Elle s'illustre désormais surtout en double où elle figure au 41e rang à la WTA. La Russe, qui n'est que 173e mondiale en simple, bénéficie d'une invitation en Autriche. Elle a éliminé mardi l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 98) 6-4 et 6-2. Mertens et Zvonareva n'ont encore jamais joué l'une contre l'autre en simple. La N.1 belge reste sur un titre en double à Ostrava en compagnie de la Biélorusse Aryna Sabalenka. La N.1 belge n'est pas inscrite dans le tableau de double cette semaine à Linz. . (Belga)