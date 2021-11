WTA Linz - Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double

Kimberley Zimmermann a été éliminée au premier tour du double du tournoi WTA de Linz, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, dimanche en Autriche. Associée à l'Allemande Vivian Heisen, la Bruxelloise s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-4 en 1h05 contre la paire russe Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova, tête de série N.3.En simple, Greet Minnen, 24 ans, 70e mondiale, n'aura pas la tâche facile face à la Française Oceane Dodin, 25 ans, 46e au classement WTA, au premier tour. Alison Van Uytvanck, 61e mondiale, doit affronter de son côté une jeune Autrichienne de 19 ans, Sinja Kraus, 454 au classement WTA et invitée par les organisateurs. (Belga)

