WTA Lyon - Alison Van Uytvanck avance en quarts de finale

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lyon, épreuve sur surface dure dotée de 239.477 dollars. Mercredi, au deuxième tour, Van Uytvanck, 55e joueuse mondiale et tête de série N.7, a battu 6-2, 6-4 la Russe Varvara Gracheva (WTA 71) en 1 heure et 22 minutes.Van Uytvanck, 27 ans, avait remporté le seul duel précédent face à Gracheva, 21 ans, en 2021 à Nour-Soultan. En prenant directement le service de son adversaire, Van Uytvanck mettait sa rencontre sur la bonne voie. Après un nouveau break, elle remportait le premier set 6-2. Le deuxième set était plus accroché, avec quatre breaks pour Van Uytvanck, dont un à 4-4 après un très long jeu, et trois pour Gracheva (6-4). La Grimbergeoise passe deux tours dans un tournoi pour la première fois de l'année. En quarts de finale, Van Uytvanck jouera contre la Française Caroline Garcia (WTA 74) ou l'Italienne Martina Trevisan (WTA 92), qui s'affrontent jeudi. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 78) a renoncé à participer à l'Open 6e Sens car insuffisamment remise après son forfait en finale d'un tournoi ITF dimanche au Kazakhstan, à cause de maux d'estomac. (Belga)