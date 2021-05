WTA Madrid - Aryna Sabalenka rejoint Ashleigh Barty en finale

Aryna Sabalenka, 7e mondiale et tête de série N.5 affrontera Ashleigh Barty, N.1 mondiale, en finale du tournoi WTA de Madrid. La Biélorusse s'est imposée en deux sets 6-2, 6-3 en 1h03 jeudi en demi-finale contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41).Sabalenka disputera sa 15e finale sur le circuit WTA. La Biélorusse, qui a profité de l'abandon d'Elise Mertens en quarts de finale pour se hisser dans le dernier carré, sera opposée à l'Australienne Ashleigh Barty en finale. Il s'agira de la huitième confrontation entre les deux joueuses. Le dernier duel avait été remporté par Barty en finale à Stuttgart. Sabalenka tentera de remporter son 10e titre sur le circuit, le deuxième cette saison après une victoire à Abou Dhabi en janvier dernier. Barty, de son côté, compte 11 titres WTA à son palmarès. Cette saison, elle a remporté le Yarra Valley Classic et les tournois de Miami et Stuttgart. La N.1 mondiale tentera donc de remporter un quatrième tournoi cette saison. (Belga)