WTA Madrid - Kimberley Zimmermann battue au 1er tour du double

Kimberley Zimmermann a été éliminée au 1er tour du double au tournoi WTA 1000 de Madrid, épreuve WTA sur terre battue dotée de 6.575.560 dollars, dimanche en Espagne.La paire formée par Kimberley Zimmermann, 76e mondiale en double, et la Polonaise Katarzyna Piter (WTA 81 en double) s'est inclinée 6-2, 7-6 (9/7) face à l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 27 en double) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 46 en double). Nicole Melichar-Martinez et Ellen Perez affronteront au tour suivant, soit en huitièmes de finale, l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 38 en double) et la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 12 en double). Autre Belge engagée en double à Madrid, Kirsten Flipkens (WTA 84 en double), qui reprend la compétition après avoir été touchée par le coronavirus, est associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 47 en double). Le duo aura lundi comme adversaires au 1er tour les Chinoises Yifan Xu (WTA 30 en double) et Zhaoxuan Yang (WTA 29 en double), têtes de série N.7. En simple, seule joueuse belge engagée après les forfaits d'Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59), Greet Minnen (WTA 79) avait abandonné dans son match du 1er tour face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska ('WTA 92) jeudi. La Campinoise a par la suite déclaré forfait pour le tournoi WTA 125 de Saint-Malo qui débute lundi. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.