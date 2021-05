WTA Madrid - Mertens "a mérité de gagner car elle était la meilleure à la fin", reconnaît Halep

Simona Halep (WTA 3) a quitté un peu frustrée Madrid mardi à la suite d'une défaite en huitième de finale contre Elise Mertens (WTA 16). La Roumaine, 29 ans, lauréate en 2016 et 2017, s'est inclinée 4-6, 7-5, 7-5 dans un match au cours duquel elle a commis pas moins de 48 fautes directes et laissé chaque fois échapper un break d'avance dans les deuxième et troisième sets."Je pense que j'ai très mal servi aujourd'hui", a-t-elle confié, déçue. "Cela lui a permis de dominer le retour. Du coup, c'était difficile de la repousser. Et puis, j'ai énormément raté. Beaucoup trop raté. Mon timing n'était pas mauvais, mais je pense que je me suis trop précipitée. Je voulais finir le point trop vite et je n'ai dès lors pas attaqué la bonne balle. J'ai trop cherché à jouer les lignes ou trouver certains angles et c'est ce qui explique ces nombreux ratés. C'est un aspect sur lequel je vais devoir travailler. Je pense que si j'avais pu réduire mon nombre de fautes directes, le résultat aurait été différent." C'est la première fois que Simona Halep s'incline en huitième de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid, dont elle restait sur une accession en finale, en 2019 contre la Néerlandaise Kiki Bertens. C'est également la première fois que la Roumaine s'incline contre Elise Mertens sur terre battue, en quatre confrontations. "Elle a bien joué. Et elle a mérité de gagner, car elle a été la meilleure à la fin", a-t-elle poursuivi. "Elle a été solide, elle se déplaçait très bien, et elle touchait bien la balle. Elle a disputé un bon match. Pour ma part, j'ai également produit du bon tennis à certains moments. Là, je vais essayer de me calmer, de récupérer et de voir à tête reposée ce que je peux améliorer en vue de la semaine prochaine à Rome." (Belga)