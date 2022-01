WTA Melbourne: Mertens, Van Uytvanck, Minnen et Zanevska en lice à Melbourne

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 58), Greet Minnen (WTA 80) et Maryna Zanevska (WTA 82) vont lancer leur saison 2022 à Melbourne, cadre de deux tournois de préparation à l'Open d'Asutralie, appelés Melbourne 1 et Melbourne 2, deux épreuves WTA 250 sur surface dure qui débuteront mardi dans la capitale de l'Etat du Victoria.Versée dans le tableau final du "Melbourne Summer Set 1", Maryna Zanevska, qui est passée de la 250e à la 82e place mondiale en 2021, sera opposée au 1er tour à la Petra Martic, 54e mondiale. Si elle passe au 2e tour, la joueuse belge de 28 ans pourrait croiser la route de Naomi Osaka. Tête de série N.1, la Japonaise, 13e mondiale, affrontera au 1er tour la Française Alizé Cornet (WTA 61). Naomi Osaka, tenante du titre à l'Open d'Australie, effectue son retour à la compétition à Melbourne, après une année 2021 perturbée par des problèmes psychologiques. L'ancienne N.1 mondiale, coachée par Wim Fissette, n'avait plus joué depuis l'US Open depuis septembre. Les autres joueuses belges figurent dans le tableau final de "Melbourne 2". Elise Mertens, tête de série N.2, qui avait remporté le Gippsland Trophy il y a un an à Melbourne, débutera face à une joueuse issue des qualifications, tout comme Greet Minnen (WTA 80). Alison Van Uytvanck (WTA 58) sera pour sa part opposée au 1er tour à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 78). Les deux tournois de Melbourne se dérouleront du 4 au 9 janvier à Melbourne Park, le site de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem qui débutera le 17 janvier. Ysaline Bonaventure est elle aussi en Australie. La Stavelotaine, 235e mondiale, est engagée au tournoi ITF de Bendigo, doté de 60.000 dollars. Elle y aura pour première adversaire l'Italienne Federica Di Sarra (WTA 203). (Belga)