WTA Miami - Barty vient à bout de Sabalenka et est la première demi-finaliste

L'Australienne Ashleigh Barty s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 3.260.190 dollars, mardi. La N.1 mondiale est venue à bout de la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 8) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3 dans le premier quart de finale. La rencontre a duré 2 heures et 16 minutes.Barty, tête de série N.1, affrontera en demi-finale la gagnante du duel entre la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 57) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5/N.5). Plus tôt dans la journée, la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 9) s'est jouée de l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 13) 3-6, 6-3, 6-2 en 8e de finale. Andreescu défiera en quart de finale une autre Espagnole, Sara Sorribes Tormo (WTA 58), victorieuse 6-4, 0-6, 6-1 de la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 30). (Belga)