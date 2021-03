WTA Miami - Greet Minnen au 2e tour des qualifications

Greet Minnen a rejoint le deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi WTA 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 3.260.190 dollars, lundi aux Etats-Unis. La joueuse belge de 23 ans, 112e mondiale et tête de série N.16 des qualifications, s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h31 face à l'Américaine Usue Maitane Arconada (WTA 146) au premier tour des qualifications lundi soir.Greet Minnen rencontrera pour une place dans le tableau final l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 236), qui a de son côté battu la Japonise Misaki Doi (WTA 76), tête de série N.1 des qualifications, en trois sets 1-6, 6-0, 7-6 (8/6). Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 94/N.4) s'est hissée au second tour des qualifications en écartant 4-6, 6-3, 6-1 l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 158). Flipkens aura pour prochaine adversaire l'Espagnole Aliona Bolsova, 105e mondiale et tête de série N.14 des qualifications. Elise Mertens, 17e mondiale et tête de série N.16 dans le tableau final, a elle été exemptée de premier tour. Elle fera donc son entrée au deuxième tour face à la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 78) ou la Britannique Katie Boulter (WTA 319). (Belga)