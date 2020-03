WTA Monterrey - Kim Clijsters face à Johanna Konta au premier tour

Kim Clijsters sera opposée à la Britannique Johanna Konta, 15e joueuse mondiale et tête de série N.2, au premier tour du tournoi de Monterrey, qui débute lundi au Mexique. L'Alberto GNP Seguros de Monterrey, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, sera le deuxième tournoi de la troisième carrière de l'ancienne numéro un mondiale, bénéficiaire d'une wild card, qui avait effectué son grand retour sur les courts il y a deux semaines à Dubaï.A Dubaï, Kim Clijsters avait été battue 6-2, 7-6 (8/6) au premier tour par l'Espagnole Garbine Muguruza, 16e mondiale. La Limbourgeoise de 36 ans a de nouveau hérité d'une joueuse du top 20 pour la deuxième étape de son come-back. Johanna Konta, 28 ans, pointe au 15e rang du classement WTA. La Britannique, ancienne numéro 4 mondiale, compte trois titres WTA à son palmarès, elle qui s'est imposée en 2016 à Stanford et en 2017 à Sydney et Miami, à chaque fois sur surface dure. Elle a également été demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2016, de Wimbledon en 2017 et de Roland-Garros en 2019. Kim Clijsters avait annoncé en septembre dernier son retour sur les courts après sept ans d'absence. Après Monterrey, elle disputera le prestigieux tournoi d'Indian Wells, de catégorie Premier Mandatory, le deuxième niveau après les tournois majeurs, pour lequel elle a reçu une wild card, et le tournoi de Charleston, une épreuve WTA Premier qui aura lieu du 6 au 12 avril. Kim Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). (Belga)