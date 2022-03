WTA Monterrey - La jeune Canadienne Fernandez défendra son titre en finale contre la Colombienne Osorio

La jeune Canadienne de 19 ans, Leylah Fernandez (N.2) et la Colombienne Maria Camila Osorio (N.5), 20 ans, disputeront dimanche au Mexique la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monterrey, une épreuve sur surface dure dotée de 239.477 dollars.Samedi en demi-finales, Leylah Fernandez, 21e mondiale, a pris la mesure de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 69), 25 ans, 6-1, 6-4. Pour sa 4e finale déjà sur le circuit WTA, Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open l'an dernier, tentera de conserver son titre à Monterrey et d'ajouter ainsi un second succès à son palmarès. Dans l'autre demi-finales, María Camila Osorio, 44e mondiale, a battu l'Espagnole Nuria Párrizas Diaz (N.6/WTA 51), 30 ans, sur un double 6-4 et tentera d'aller aussi accrocher un deuxième titre à son palmarès après l'avoir emporté chez elle à Bogota l'an dernier. Ce sera sa 3e finale WTA. (Belga)