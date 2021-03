WTA Monterrey - Minnen ne se sent pas bien et se retire en double alors qu'elle menait

Greet Minnen et sa partenaire américaine Ingrid Neel ont abandonné en quart de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monterrey, épreuve sur surface dure dotée de 235.238 dollars mercredi, au Mexique. Minnen ne se sentait pas bien durant le deuxième set.La Belge et l'Américaine menaient 7-5, 4-1 contre la Russe Anna Blinkova et l'Argentine Nadia Podoroska. Après une pause, au moment de reprendre le jeu, Minnen a signalé à l'arbitre qu'elle ne se sentait pas bien et n'était pas en mesure de reprendre le jeu. Elle a donc abandonné avec Neel, laissant à Blinkova et Podoroska une place en demi-finale. Minnen était la seule Belge engagée à Monterrey. (Belga)