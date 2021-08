WTA Montréal - Camila Giorgi surprend Karolina Pliskova en finale

Camila Giorgi a remporté le tournoi WTA 1000 de Montréal, joué sur surface dure et doté de 1.835.490 dollars, dimanche. L'Italienne, 71e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-3, 7-5 en 1h42 contre la Tchèque Karolina Pliskova, N.6 mondiale et tête de série N.4.Tombeuse d'Elise Mertens au premier tour, Giorgi a réalisé un parcours fantastique à Montréal pour atteindre la finale d'un tournoi WTA pour la 9e fois de sa carrière. Après deux titres à s-Hertogenbosch en 2015 et Linz en 2018, l'Italienne, 29 ans, ajoute un troisième titre à son palmarès. Pliskova, 29 ans, disputait elle la 32e finale de sa carrière sur le circuit. La Tchèque a déjà remporté 16 titres. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.