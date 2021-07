WTA Palerme - Kimberley Zimmermann en demi-finale du double

Kimberley Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars, jeudi, en Italie.La paire belgo-néo-zélandaise a battu le duo formé par la Serbe Olga Danilovic et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse 7-5, 4-6, 10/5 en quarts de finale. Déjà demi-finalistes à Lausanne la semaine passée, Zimmermann et Routliffe joueront pour une place en finale contre la Russe Alexandra Panova et l'Allemande Julia Wachaczyk. (Belga)

