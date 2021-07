WTA Palerme - Kimberley Zimmermann s'impose et ouvre son compteur sur le circuit principal

Kimberley Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont remporté le tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars, dimanche en Sicile. Têtes de série N.4, elles ont pris la mesure des Russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova sur le score de 7-6 (5), 4-6 et 10/4.Zimmermann, 25 ans, 140e joueuse mondiale en double, disputait sa première finale sur le circuit WTA. Sur le circuit ITF, elle compte 17 succès en double et deux en simple. La semaine passée, la paire belgo-néo-zélandaise avait atteint les demi-finales du tournoi de Lausanne. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.