WTA Palerme - Wickmayer et Bonaventure passent le premier tour des qualifications, pas Minnen

Yanina Wickmayer (WTA 145) et Ysaline Bonaventure (WTA 122) ont réussi à passer le premier tour des qualifications du tournoi WTA International de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars, samedi. Greet Minnen (WTA 104) a elle été éliminée.Wickmayer était mal embarquée face à l'Autrichienne Barbara Haas (WTA 137), mais après avoir perdu le premier set sans marquer le moindre jeu, elle a réussi à renverser la situation pour s'imposer 0-6, 6-2, 6-3 en 1 heure et 45 minutes. Wickmayer jouera contre la Française Océane Dodin (WTA 116) ou l'Italienne Federica Bilardo (WTA 856) au deuxième tour qualificatif. Bonaventure a pris la mesure de la Néerlandaise Indy De Vroome (WTA 183) 3-6, 7-6 (11/9), 6-2 après 2 heures et 45 minutes de jeu. L'Argentine Nadia Podoroska (WTA 172) représentera le prochain obstacle sur sa route. Wickmayer et Bonaventure pourraient ensuite s'affronter au dernier tour qualificatif. Minnen s'est inclinée face à l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 149) 6-0, 2-6, 6-1 en 1 heure et 25 minutes. Trois tours de qualification sont à franchir avant d'accéder au tableau final, où sont déjà présentes Elise Mertens (WTA 23), Alison Van Uytvanck (WTA 57) et Kirsten Flipkens (WTA 77). Le tirage au sort du premier tour a été effectuée samedi. Mertens et Flipkens joueront contre une qualifiée au 1er tour. Van Uytvanck a elle hérité de la tête de série N.1, la Croate Petra Martic (WTA 15). Le tournoi de Palerme marque la reprise du circuit féminin de tennis, arrêté en mars en raison du coronavirus. (Belga)