WTA Palerme - Yanina Wickmayer également éliminée au 2e tour qualificatif

Yanina Wickmayer a été éliminée au deuxième tour des qualifications du tournoi WTA International de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars, dimanche, en Italie. Wickmayer s'est inclinée 6-2, 1-6, 6-1 face à la Française Océane Dodin (WTA 116). La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 122) a été battue 6-3, 5-7, 6-3 par l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 172). Samedi, Greet Minnen (WTA 104) a été éliminée au premier tour qualificatif par l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 149) 6-0, 2-6, 6-1. Elise Mertens (WTA 23), Alison Van Uytvanck (WTA 57) et Kirsten Flipkens (WTA 77) figurent déjà dans le tableau final. Mertens et Flipkens joueront contre une qualifiée au 1er tour. Van Uytvanck a elle hérité de la tête de série N.1, la Croate Petra Martic (WTA 15). Le tournoi de Palerme marque la reprise du circuit féminin de tennis, arrêté en mars en raison du coronavirus. (Belga)