WTA Prague: Elise Mertens s'incline face à Simona Halep en finale

Elise Mertens (WTA 23) s'est inclinée face à la Roumaine Simona Halep (WTA 2) dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Prague. Simona Halep, tête de série N.1, s'est imposée 6-2, 7-5 en 1 heure et 33 minutes face à la numéro 1 belge, tête de série N.3 de cette épreuve WTA dotée de 202.250 dollars.Elise Mertens, 24 ans disputait sa 7e finale sur le circuit WTA. Elle compte cinq titres à son palmarès, le dernier conquis en février 2019 à Doha, où elle avait battu Simona Halep en finale. Simona Halep, 28 ans, qui avait déjà éliminé Elise Mertens en janvier en 8e de finale de l'Open d'Australie, s'est offert un 21 titre WTA à l'occasion de son tournoi de reprise. Elle reste sur deux succès d'affilée puisqu'elle s'était imposée à Dubaï en février, avant l'interruption du circuit WTA à cause de la pandémie de coronavirus. La lauréate de Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019 avait déclaré forfait fin juillet pour le tournoi de reprise du circuit la semaine dernière à Palerme en Sicile, du fait de la quarantaine imposée en Italie à toute personne ayant récemment séjourné en Roumanie ou en Bulgarie. (Belga)