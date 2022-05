WTA Rome: Iga Swiatek en finale pour tenter d'aller chercher un 5e titre consécutif

La Polonaise Iga Swiatek a étendu sa série à 27 victoires consécutives sur le circuit - sa 10e à Rome - et va tenter dimanche d'aller décrocher un 5e tournoi consécutif en finale du WTA 1000 de Rome, une épreuve sur terre battue dotée de 2.527.250 dollars.La numéro 1 mondiale et tenante du titre, 20 ans, a battu samedi en demi-finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.3), 24 ans, 8e joueuse du monde, en deux sets expéditifs 6-2, 6-1, au Foro Italico. La partie a duré 1 heure et 16 minutes de jeu. Iga Swiatek étend ainsi sa série à 27 succès de suite se rapprochant des sommets de l'ère moderne détenus par les Américaines Venus Williams (35 victoires), Serena Williams (34) et Justine Henin (32). La Polonaise a remporté ses quatre derniers tournois à à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart. Elle jouera en finale dimanche soit contre la Tunisienne Ons Jabeur (N.9), 7e mondiale, 27 ans, soit contre la Russe Daria Kasatkina (WTA 23), 25 ans. (Belga)