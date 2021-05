WTA Rome - La Canadienne Andreescu se retire du tournoi de Rome

La Canadienne Bianca Andreescu, N.6 mondiale, testée positive au Covid-19 fin avril et absente du tournoi de Madrid, s'est retirée du tournoi de Rome en raison des contraintes liées au Covid-19, a-t-elle annoncé dimanche.Andreescu avait annoncé le 25 avril avoir été testée positive au Covid-19 à son arrivée à Madrid et avait donc dû renoncer la semaine dernière au Masters 1000 madrilène. Dimanche, sur Instagram, la joueuse de 20 ans a expliqué sa décision de se retirer du tournoi de Rome de crainte d'être placée à l'isolement en arrivant en Italie, même si elle a indiqué avoir obtenu un test de dépistage négatif. C'est un nouveau coup dur pour la Canadienne qui avait abandonné en finale du tournoi de Miami le 3 avril contre l'Australienne Ashleigh Barty en raison d'une blessure au pied droit. Victorieuse de l'US Open en 2019, Bianca Andreescu avait déjà été absente des courts pendant quinze mois à cause d'une blessure à un genou, avant le début de la crise du coronavirus en 2020. Elle avait retrouvé la compétition en février à l'Open d'Australie où elle avait été éliminée au deuxième tour par la Taïwanaise Hsieh Su-wei (6-3, 6-2). Andreescu espérait profiter des tournois sur terre battue pour se préparer pour Roland-Garros qui débute le 30 mai. (Belga)