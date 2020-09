WTA Rome - Mertens, battue par Pliskova en quarts : "Je n'avais plus d'énergie dans le 3e set"

La belle aventure d'Elise Mertens (WTA 20) au tournoi WTA Premier 5 sur terre battue de Rome s'est achevée samedi soir au stade des quarts de finale sous les frappes puissantes de Karolina Pliskova (WTA 4). Sur le 'Centrale' du Foro Italico, la Limbourgeoise, 24 ans, n'a pas réussi à terrasser la Tchèque, 28 ans, tenante du titre, finissant par mordre la poussière 6-3, 3-6, 6-0 après être brillamment revenue dans le deuxième set."Je suis très contente de mes deux premiers sets", a-t-elle confié à Belga à l'issue de sa défaite. "Je pense avoir affiché un bon niveau de jeu et je suis assez bien parvenue à neutraliser son premier service. J'ai aussi essayé de varier, car si je jouais en cadence avec elle, je ne m'en sortirais pas. Même menée 6-3, 3-1, j'avais le sentiment que je n'étais pas loin de la breaker et que j'étais bien dans le match. C'est ce qui m'a poussé à continuer à y croire. Je me suis dit que tout était possible et je me suis battue jusqu'au bout. Il fallait attendre la bonne balle pour prendre ou reprendre la direction de l'échange et je trouve que j'ai progressé sur ce plan. Malheureusement, dans le troisième set, je n'avais plus beaucoup d'énergie." Le troisième set, en effet, fut celui de trop pour Elise Mertens après une tournée sur dur aux États-Unis fructueuse - avec une demi-finale au tournoi WTA de Cincinnati et un quart de finale à l'US Open - mais éreintante. "Je n'ai quasiment pas eu de préparation après mon retour de New York. J'ai essayé de maintenir mon niveau d'intensité le plus haut possible, mais je sentais que cela déclinait fort", a-t-elle poursuivi. "Je jouais plus court et elle commettait moins de fautes. Elle pouvait aussi compter sur son service pour se remettre en selle. Ce troisième set aurait pu être meilleur, mais je retiens surtout le positif. Je ne pensais pas que j'arriverais si loin ici à Rome après mon parcours aux États-Unis et j'ai été très régulière à un bon niveau. C'est encourageant." (Belga)