WTA Rosmalen - Ekaterina Alexandrova contre Aryna Sabalenka en finale

La Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 30) et la Bélarusse Aryna Sabalenka, 6e mondiale et tête de série N.1, s'affronteront en finale du simple dames au tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 251.750 dollars.Samedi, en demi-finale, Alexandrova, tête de série N.7, a battu sa compatriote Veronika Kudermetova (WTA 24/N.6) 6-3, 6-1 en 1 heure et 16 minute. Alexandrova, 27 ans, visera un deuxième titre sur le circuit WTA après sa victoire en 2020 à Shenzhen. Elle a été battue deux fois en finale. Kudermetova doit encore disputer la demi-finale du double avec Elise Mertens samedi. Sabalenka, qui a éliminé Alison Van Uytvanck au tour précédent, a dominé l'Américaine Shelby Rogers 7-5, 6-0 en 1 heure et 16 minutes. Sabalenka, 24 ans, tentera de remporter un onzième tournoi, son premier de la saison après avoir été battue en finale à Stuttgart. Le bilan entre les deux joueuses est de deux victoires partout. Elles s'étaient rencontrées une fois en finale, lors d'une épreuve du circuit ITF à Shenzhen en 2017, avec une victoire d'Alexandrova au bout. L'Américaine Alison Riske a remporté la dernière édition, disputée en 2019. (Belga)