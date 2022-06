WTA Rosmalen - Elise Mertens se hisse en finale du double

Elise Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova, respectivement N.1 et N.2 mondiale se sont qualifiées pour la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 251.750 dollars, samedi, aux Pays-Bas. La paire belgo-russe a battu le duo composé des Japonaises Eri Hozumi (WTA 40 en double) et Makoto Ninomiya (WTA 38 en double), têtes de série N.4, 6-4, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 05 minutes.Kudermetova venait d'être battue en demi-finale du simple dames. Cela ne l'empêchait de réussir un excellent départ avec Mertens, le duo faisant le break dès le premier jeu du match. Après un débreak (3-3) de Ninomiya et Hozumi, Kudermetova et Mertens reprenaient aussitôt le service de leurs adversaires et, cette fois, ne lâchaient plus leur avantage (6-4). Dans le second set, Mertens et Kudermetova faisaient à nouveau le break d'entrée. Un deuxième break pour mener 5-2 leur permettait de servir pour le gain de la partie, qu'elles concluaient dès leur première balle de match. En finale, programmée plus tard dans la journée, elles affronteront l'Australienne Ellen Perez (WTA 48 en double) et la Tchèque Tamara Zidansek (WTA 59 en double). Mertens, 26 ans, compte 15 titres sur le circuit WTA, dont l'US Open 2019, l'Open d'Australie 2021 et Wimbledon 2021. Elle a aussi remporté un tournoi du circuit WTA 125K. Mertens et Kudermetova, qui font équipe de manière régulière depuis cette saison, ont déjà remporté deux titres ensemble, l'an passé à Istanbul et cette année à Dubaï. En simple, Mertens (WTA 29) a été éliminée au deuxième tour par Alison Van Uytvanck (WTA 46). (Belga)