WTA San Jose - Elise Mertens éliminée en demi-finale

Elise Mertens n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du tournoi de tennis WTA 500 de San Jose, épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars. Mertens, 17e joueuse mondiale et tête de série N.1, s'est inclinée en deux sets 3-6, 2-6 en 1h23 contre la Russe Daria Kasatkina (WTA 31/N.4).Mertens manque ainsi l'occasion de disputer la 11e finale de sa carrière. Son palmarès comprend pour l'instant six titres, à Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et au Gippsland Trophy cette année. Outre cette victoire en Australie, elle avait disputé une autre finale, perdue à Istanbul. L'autre demi-finale opposera la Croate Ana Konjuh (WTA 116) à l'Américaine Danielle Collins (WTA 36/N.7). (Belga)