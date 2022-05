WTA Strasbourg - Zanevska : "La seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était mon fighting spirit"

Maryna Zanevska (WTA 65) était heureuse, mardi soir, de s'être qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 sur terre battue de Strasbourg, qu'elle dispute en guise d'ultime répétition avant Roland-Garros. Sur le Court Patrice Dominguez, la Belge d'origine ukrainienne, 28 ans, a dû batailler ferme pour venir à bout de la Française Harmony Tan (WTA 112), 24 ans, s'imposant 4-6, 7-5, 6-1 après avoir été menée 6-4 et 4-2."Les choses ne sont pas bien passées au début", a expliqué Maryna Zanevska. "C'était vraiment difficile pour moi de trouver une certaine forme de régularité. Je commettais beaucoup trop de fautes. Je ne parvenais à imposer mon jeu et la seule chose sur laquelle je pouvais compter, c'était mon fighting spirit. J'ai essayé de rester dans le moment présent et de jouer point par point, en attendant l'une ou l'autre l'occasion de pouvoir renverser éventuellement la situation. Et finalement, elle s'est présentée". Il s'agit du premier quart de finale de l'année pour Maryna Zanevska dans un tournoi WTA 250 du circuit. Jeudi, la native d'Odessa retrouvera la gagnante du match entre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8), finaliste à Wimbledon l'an dernier et tête de série N.1, et l'Américaine Bernarda Pera (WTA 122). Bref, peut-être un beau défi en perspective à quelques jours de Roland-Garros. (Belga)