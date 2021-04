WTA Stuttgart - Aryna Sabalenka se joue de Simona Halep et rejoint Ashleigh Barty en finale

Aryna Sabalenka (WTA 7/N.5) s'est imposée en deux sets, 6-3, 6-2 et 67 minutes de jeu, contre la Roumaine Simona Halep (WTA 3/N/2) afin de se hisser en finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart, rendez-vous prisé par le gratin du tennis féminin pour entamer la saison sur terre battue et se préparer en vue de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem.En finale, la Biélorusse défiera la N.1 mondiale Ashleigh Barty. Contrairement à Sabalenka, l'Australienne a dû s'employer pour venir à bout de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5), tête de série N.4, en trois sets 4-6, 7-6 (7/5), 6-2. Sabalenka aura l'occasion d'ajouter un 11e sacre à sa collection. Ce serait le premier sur terre battue. Quant à Barty, elle a très bien entamé la saison 2021 avec des titres à Melbourne et Miami malgré une année 2020 quasi blanche en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)