WTA Stuttgart - Bianca Andreescu s'impose pour son retour sur les courts

Bianca Andreescu s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA de Stuttgart, joué sur terre battue et doté de 757.900 dollars, pour son retour à la compétition mardi en Allemagne.La Canadienne, qui a chuté à la 121e place mondiale, s'est imposée en deux sets 7-6 (7/5), 6-3 en 1h45 contre l'Allemande Jule Niemeier (WTA 108), invitée par les organisateurs. Andreescu n'avait plus joué depuis le tournoi d'Indian Wells en octobre 2021. Avant le tournoi de Stuttgart, la lauréate de l'US Open 2019 avait confié qu'elle avait pensé à arrêter sa carrière après avoir souffert de blessures et de problèmes mentaux. En Allemagne, elle affrontera la Bélarusse Aryna Sabalenka, 4e mondiale et tête de série N.3, au 2e tour. (Belga)