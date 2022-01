WTA Sydney: Elise Mertens face à une qualifiée au premier tour

Elise Mertens affrontera une joueuse issue des qualifications au premier tour du tournoi WTA de Sydney, qui débute lundi en Australie, après le tirage au sort dévoilé samedi.En cas de qualification pour le 2e tour, Mertens, 26 ans et 21e mondiale, affrontera la gagnante du duel entre l'Américaine Sofia Kenin, 12e mondiale et tête de série N.8, et la Russe Daria Kasatkina, 26e mondiale. La Limbourgeoise pourrait ensuite affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, N.3 mondiale et tête de série N.2. Cette semaine, la N.1 belge devait participer au tournoi Melbourne 2 mais s'était retirée à cause d'une gêne à la cuisse. (Belga)