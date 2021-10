WTA Tenerife - Greet Minnen se hisse au deuxième tour

Greet Minnen (WTA 79) s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA de Tenerife, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, mardi en Espagne. La Campinoise s'est imposée en deux sets 7-5, 7-6 (2) en 2h02 face à la Luxembourgeoise Mandy Minella, 193e mondiale et issue des qualifications.Au deuxième tour, Minnen sera opposée à la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 61) qui a battu la Suissesse Viktorija Golubic, 45e mondiale et tête de série N.5, au premier tour. Plus tôt mardi, Alison Van Uytvanck (WTA 58) a été éliminée au 1er tour après sa défaite sur un double 6-3 en 1h21 contre la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 74). Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure avaient elle été éliminées au 2e tour des qualifications. La Campinoise, 132e mondiale, a été battue par la Suissesse Stefanie Voegele, 120e au classement WTA. Ysaline Bonaventure (WTA 142), 27 ans, de son côté s'est inclinée contre la Croate Donna Vekic (WTA 99). (Belga)