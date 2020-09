Xavier Siméon deuxième du Grand Prix de Saint-Marin

Xavier Siméon a terminé 2e ce dimanche de la troisième course de la Coupe du Monde Moto E à Misano, lors du Grand Prix de Saint-Marin.Après avoir terminé à la 9e et la 8e place des deux premières courses de la saison, le Bruxellois a retrouvé le chemin du podium ce dimanche au Grand Prix de Saint-Marin MotoE. Parti 3e sur la grille, Xavier Siméon (LCR E-Team) a été en lutte pour la victoire tout au long des sept tours de course. Un temps 3e, il est parvenu à reprendre la 2e place à quatre tours du but. Une place qu'il a gardée jusqu'au drapeau à damiers, juste derrière l'Italien Matteo Ferrari (Gresini MotoE), vainqueur de la course. Le Suisse Dominique Aegerter (Dynanvolt Intact GP) termine 3e. Au championnat, Siméon remonte de la 9e à la 5e place avec 35 points. Aegerter est toujours leader avec 57 unités. La prochaine manche aura à nouveau lieu à Misano, pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, avec deux courses prévues les 19 et 20 septembre. (Belga)