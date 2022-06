Yanina Wickmayer se qualifie pour le second tour des qualifications

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le second tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 250 de Bois-le-Duc, joué sur gazon et doté de 251.750 dollars, samedi aux Pays-Bas.Wickmayer, 556e au classement ITF, s'est imposée en deux sets 6-1, 7-5 contre la Finlandaise Anastasia Kulikova, 191e mondiale et tête de série N.10 des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes. L'Anversoise n'avait plus gagné un match sur le circuit WTA depuis le mois d'août 2020 et un succès au premier tour du tournoi WTA de Palerme en Italie. Au second tour des qualifications, l'ancienne N.10 mondiale affrontera l'Américaine Alycia Parks, 162e mondiale et tête de série N.4 des qualifications, ou l'Australienne Storm Sanders (WTA 207). Wickmayer, 32 ans, dispute son premier tournoi sur le circuit WTA depuis son retour de maternité en février dernier. Depuis sa reprise, elle n'a joué que des tournois ITF. (Belga)