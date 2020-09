Yari Verschaeren testé positif au Covid-19

Yari Verschaeren a été testé positif au Covid-19 samedi, a annoncé dimanche le RSC Anderlecht. Le joueur "se sent bien et il est placé chez lui en quarantaine", a précisé le club."Les mesures de sécurité plus strictes restent d'application pour le staff, les joueurs et les employés de Neerpede. De nouveaux tests seront organisés mardi", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site d'Anderlecht. Samedi, Verschaeren a joué tout le match à Waasland-Beveren (victoire 2-4), marquant le troisième but de son équipe. Mardi, le club bruxellois avait communiqué que trois joueurs et deux membres du staff sportif ont été testés positifs. (Belga)