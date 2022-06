Yellow Tigers - Nouvelle défaite des Yellow Tigers, battues par l'Italie

La Belgique, 13e nation mondiale, s'est inclinée 3 sets à 1 face à l'Italie (FIVB 7) dans son deuxième match de la Ligue des Nations féminine de volley, jeudi, à Ankara, en Turquie, dans le groupe 2. Les sets se sont achevés 21-25, 25-19, 25-23, 25-20.Mercredi, les Yellow Tigers avaient été battues 3-1 par la Serbie (FIVB 5) après avoir également gagné le premier set. Les joueuses de Gert Vande Broek affronteront la Thaïlande (FIVB 15) samedi et la Turquie (FIVB 4) dimanche pour la première des trois semaines de compétition. La deuxième semaine de cette quatrième édition de la Ligue des Nations est prévue du 15 au 19 juin à Quezon City, aux Philippines, avec la Chine, le Canada, la Pologne et la Bulgarie comme adversaires des Belges. La 3e semaine est programmée du 30 juin au 3 juillet à Calgary, au Canada, contre les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon. Les huit premiers du classement rassemblant les 16 nations sont qualifiés pour la phase finale à Ankara du 13 au 17 juillet. (Belga)