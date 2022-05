Yellow Tigers - Victoire belge contre les Pays-Bas en préparation

Battues 3 sets à 2 la veille à Sliedrecht aux Pays-Bas lors d'une première joute amicale, les Yellow Tigers se sont imposées cette fois face aux Pays-Bas dans un match de préparation disputé à Beveren jeudi après-midi. La Belgique s'est imposée 3 à 2 (19-25, 25-17, 19-25, 25-22 et 15-10)Les Yellow Tigers reviennent d'un mini-stage en Roumanie où elles ont battu à deux reprises (3-0) l'équipe nationale roumaine la semaine dernière. Hormis Ilka Van de Vyver (arrêt) et Kaja Grobelna (revalidation), toutes les joueuses ayant disputé l'Euro l'an dernier, emmenées par Britt Herbots, sont de la partie pour cette campagne. Toujours sous la houlette de Gert Vande Broek, les volleyeuses belges préparent la Ligue des Nations de volley féminin qui s'ouvrent début juin, à Ankara pour les Belges. En route dimanche pour la Turquie, la Belgique, dans la poule 2, jouera contre la Serbie le 1er juin, l'Italie le 2 juin, la Thaïlande le 4 juin et la Turquie le 5 juin pour la première semaine de compétition. La fédération belge et Volley Vlaanderen avaient maintenu en décembre dernier leur confiance en Gert Vande Broek, sous le feu des critiques de plusieurs anciennes joueuses et cadres de l'équipe nationale l'accusant d'avoir eu un comportement transgressant les limites sur le plan psychologique. Le parquet de Volley Vlaanderen avait ouvert une procédure. L'année 2022 est aussi marquée par le championnat du monde, du 23 septembre au 15 octobre aux Pays-Bas et en Pologne. (Belga)