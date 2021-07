Yémen: un pétrolier abandonné coule, nappe de pétrole dans le golfe d'Aden

Un pétrolier abandonné a coulé dans le golfe d'Aden en mer Rouge, laissant derrière lui une nappe de pétrole le long de la côte, ont rapporté des responsables locaux.Le directeur de l'Autorité portuaire d'Aden, Mohammed Amzarba, a déclaré jeudi à l'agence officielle Saba que les autorités avaient été averties la semaine dernière du risque de naufrage du DIA, rempli d'eau. Les dégâts s'étendent sur environ 20 kilomètres, a indiqué pour sa part un responsable au port d'Aden, interrogé sur l'incident qui s'est produit il y a environ une semaine sans être révélé dans l'immédiat. Un journaliste de l'AFP a pu constater jeudi la présence d'une nappe de pétrole le long de la côte. Un rapport préliminaire du gouvernement indique que les dégâts s'étendent jusqu'à la réserve naturelle d'al-Housoua, selon Saba. Ce pétrolier était stationné depuis 2014 au port d'Al-Bariqa et contenait du diesel, selon le responsable du port. En plus du DIA, une dizaine de bateaux en piètre état sont stationnés dans les ports d'Aden, a-t-il ajouté. Sur la côte ouest du pays, le pétrolier FSO Safer, qui contient 1,1 million de barils de brut, inquiète le gouvernement yéménite et l'Onu. Ancré depuis 2015 en mer Rouge à une soixantaine de kilomètres de la côte, dans une zone contrôlée par les rebelles Houthis, ce pétrolier pourrait "exploser" à tout moment, a prévenu Greenpeace. (Belga)

