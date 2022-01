Yitzhak Herzog premier président israélien en visite aux Emirats Arabes Unis

Yitzhak Herzog a entamé ce dimanche une visite de deux jours historique, qui fait de lui le premier président israélien à se rendre aux Emirats Arabes Unis. Il rencontrera notamment le prince héritier d'Abou Dabi, Mohammed ben Zayed Al Nahyane."J'apporte un message de paix pour les peuples de toute la région", a indiqué le dirigeant israélien avant son départ, qui ouvrira notamment l'Exposition universelle de Dubai le jour de la fête nationale de l'État hébreu et ira à la rencontre de communautés juives. Naftali Bennett avait été, en décembre, le premier chef de gouvernement israélien à se rendre aux Emirats. En 2020, un accord avait joint les deux pays au Bahrein en vue d'un renforcement des liens diplomatiques. Jusqu'alors, la Jordanie et l'Egypte étaient les deux seuls Etats arabes à entretenir des relations avec Israël. Les Emirats ont ouvert l'an dernier une ambassade à Tel Aviv et des vols directs entre les deux pays ont vu le jour. Ces derniers sont par ailleurs alliés dans le dossier iranien. (Belga)