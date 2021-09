Ysaline Bonaventure en finale du double

Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi ITF de Valence, joué sur terre battue et doté de 80.000 dollars, samedi en Espagne. Avec la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, Bonaventure s'est imposée 3-6, 6-1, 10/4 en 1h25 contre les Roumaines Irina Bara et Andreea Prisacariu, têtes de série N.3.En simple, Ysaline Bonaventure a été éliminée au premier tour. La Stavelotaine, 131e mondiale et tête de série N.6, s'est inclinée en deux sets 6-4, 6-2 en 1h29 contre la Grècque Despina Papamichail (WTA 222). (Belga)