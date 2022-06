Ysaline Bonaventure file en 8es de finale au détriment de Marie Benoit

Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi ITF de Biarritz, joué sur terre battue et doté de 60.000 dollars, au détriment de Marie Benoit jeudi en France.Bonaventure, 159e mondiale et tête de série N.2 s'est imposée en trois sets 2-6, 6-3, 6-3 en 2 heures et 18 minutes de jeu face à Benoit, 373e mondiale. En huitièmes de finale, Bonaventure affrontera la Française Lucie Nguyen Tan (WTA 509). Bonaventure et Benoit disputent également le double ensemble. Jeudi, elles joueront pour une place en demi-finale contre la Française Julie Belgraver et la Néerlandaise Merel Hoedt. En simple, Magali Kempen (WTA 368) est elle opposée à la Française Chloé Paquet, 101e mondiale et tête de série N.1, jeudi en huitièmes de finale. Eliminée au premier tour en simple, Lara Salden est elle encore en lice en double. Associée à l'Indienne Prarthana Thombare, elle affrontera la Kazakhe Anna Danilina et l'Ukrainienne Valeriya Strakhova, têtes de série N.1, au premier tour jeudi. (Belga)