Yves Ndao sorti d'entrée après 24 secondes de combat des Championnats d'Europe de judo

Dernier judoka belge engagé aux Championnats d'Europe de judo, le poids lourd (+100 kg) Yves Ndao (IJF 67) a été très rapidement sorti, dimanche à Sofia.Pour son premier Euro chez les seniors après avoir terminé deux fois septième (2020 et 2021) chez les juniors, le Bruxellois de 21 ans s'est incliné dès son entrée en lice au 2e tour, devant l'Azerbaïdjanais Ushangi Kokauri, 9e mondial et vice-champion du monde 2018. Récent 2e du Grand Chelem de Paris, Kokauri n'a mis que 24 secondes pour envoyer les 145 kg d'Yves Ndao au tapis et ainsi s'imposer sur ippon. La Belgique quittera la capitale bulgare avec quatre médailles dans ses bagages. Champion du monde et N.1 mondial en moins de 81 kg, Matthias Casse a remporté samedi la médaille l'argent alors que Sami Chouchi (IJF 6) a décroché le bronze dans cette même catégorie. Vendredi, Mina Libeer (-57 kg) et Jorre Verstraeten (-60 kg) étaient déjà monté sur la troisième marche du podium. (Belga)